Ben Ali, Ennahdha et Saied, ennemis de la démocratie, selon Amine Mahfoudh

Le défunt président Zine el-Abidine Ben Ali, le mouvement Ennahdha, et Kais Saied, ont ceci de commun qu’ils cultivent de l’aversion et de l’hostilité vis-à-vis de la démocratie, a affirmé le professeur de droit Amine Mahfoudh.

S’exprimant, vendredi soir sur Ettassia Tv , il a plus précisément indiqué que le président de la République, Kais Saied , qui s’est engagé, noir sur blanc , dans l’article 22 de son Décret 117, à respecter la séparation des pouvoirs et l’équilibre entre eux ainsi que le régime démocratique, a vite fait volte-face et pris le cap de l’exercice solitaire et dictatorial du pouvoir.

Il a ajouté que la consultation nationale sur la Constitution était dénuée de tout fondement juridique et que l’état d’exception déclaré de 25 juillet 2021 a viré à l’état de nécessité, ajoutant que le régime instauré par la nouvelle Constitution n’emprunte rien au système présidentiel, lequel est fondé sur la séparation des pouvoirs.

Mahfoudh, qui s’est déclaré « extrêmement déçu » des agissements de Kais Saied , lui a demandé de convoquer de nouvelles élections présidentielles, expliquant que son mandat actuel est tiré de la Constitution de 2014 qui n’a plus cours, a-t-il rappelé.