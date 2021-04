Ben Khelil: Le personnel soignant est à bout

Jalila Ben Khelil, porte-parole de la Commission scientifique de lutte contre le coronavirus, a déclaré, ce lundi 26 avril 2021, que la situation sanitaire est de plus en plus critique, précisant que « le personnel soignant est à bout ».

- Publicité-

« Malgré nos efforts, on a enregistré beaucoup de décès et cela a eu beaucoup d’impact psychologique sur le corps médical », a-t-elle expliqué.

Lors de son passage sur Mosaïque fm, Ben Khelil a dénoncé le non-respect des mesures de prévention proposées par la Commission scientifique. « Si on avait respecté le protocole sanitaire et appliqué les gestes barrières, on aurait évité cette situation », a-t-elle affirmé.

Elle, a, par ailleurs, évoqué la possibilité de proposer un confinement général et de fermer les frontières. Cependant, elle a fait savoir que ce ne sont pas des décisions faciles et que leur application n’est pas évidente.

Ben Khelil a, également, annoncé la possibilité de décréter l’état d’urgence sanitaire et de renforcer le couvre-feu.