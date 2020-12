BERD -ATL Leasing : Signature d’un accord de prêt de 5 millions d’euros

Un accord de prêt de 5 millions d’euros a été signé, le 15 décembre courant, entre la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la société Arab Tunisian Lease (ATL Leasing), afin d’appuyer le financement des micro, petites et moyennes entreprises.

Le prêt de la BERD permettra à ATL d’octroyer des financements à long terme pour ces entreprises, pour les aider à financer l’acquisition d’équipements, de véhicules utilitaires légers, de camions, de remorques et de biens immobiliers. Le prêt est appuyé par l’Union européenne en Tunisie dans le cadre de son Initiative pour l’inclusion financière, un programme complet conçu pour aider les micro, petites et moyennes entreprises dans la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen (région SEMED), à devenir plus compétitives et à se développer. Il propose un financement et un savoir-faire afin de stimuler le développement et de créer des emplois.