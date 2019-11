BGI/Castel la française, contrôle la SFBT

Déjà actionnaire à 57,99 % dans le capital de la SFBT, avec 73.237.555 actions, vient d’acquérir 700 mille nouvelles actions chez la même SFBT, pour le montant de 13,020 MDT et au prix de 18,6 DT l’action. L’acheteur est Guy De Clercq, en sa qualité de PDG du groupe BGI/Castel. La Société Brasseries Et Glacières Internationales (BGI), est la composante africaine rachetée en 1990 par Castel, et qui possède des dizaines de brasseries.

En juin 2015, la BGI annonçait déjà avoir franchi le seuil des 50 % du capital de la SFBT, suite à l’acquisition de 500 mille actions et droits de vote. A la même date, la BGI annonçait aussi sa volonté de poursuivre l’acquisition de nouvelles actions. Selon des chiffres, publiés par le journal français le Figaro, le bilan de la BGI pour l’exercice 2018, faisait état d’un bénéfice de 111,690 millions €