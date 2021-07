Bhiri : La formation d’un gouvernement qui ne soit pas présidé par Mechichi est négociable

Le dirigeant d’Ennahdha, Noureddine Bhiri, a affirmé, vendredi, que la proposition de son parti appelant à la formation d’un gouvernement politique est toujours d’actualité, précisant que des concertations sont en cours avec le chef du gouvernement et d’autres seront engagées avec tous les partis politiques sans exception.

S’exprimant sur Mosaïque fm, il a révélé l’existence de contacts entre le mouvement Ennahdha , la coalition Al-Krama et Qalb Tounès et même des partis qui ne sont pas de la sphère du pouvoir tels qu’Attayar, Achaab , le Bloc national et al-Joumhouri.

Il a indiqué que l’idée de la formation d’un gouvernement qui sera présidé par une personnalité autre que Hichem Mechichi est négociable, mettant l’accent sur le fait que son parti n’appelle pas à un dialogue assorti de conditions et qu’il est ouvert à toutes les propositions.

Bhiri a nié qu’Ennahdha ait proposé la candidature de l’ex ministre des Affaires sociales, Habib Kchaou à la présidence du gouvernement.