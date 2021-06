Biden reçoit le président israélien pour discuter de l’Iran et de défense

Le président américain Joe Biden reçoit lundi à la Maison blanche son homologue israélien sortant Reuven Rivlin pour des discussions élargies sur les efforts des Etats-Unis destinés à revenir dans le cadre de l’accord sur le nucléaire iranien et sur la formation d’un nouveau gouvernement en Israël.

Cette réunion intervient deux semaines après que Naftali Bennett a été nommé à la tête du gouvernement israélien, écartant Benjamin Netanyahu du pouvoir. Des représentants américains travaillent actuellement sur les préparatifs d’une rencontre entre Joe Biden et Naftali Bennett dans les prochaines semaines.

Les discussions indirectes menées depuis avril entre Washington et Téhéran sur un retour commun dans le cadre de l’accord de 2015 sur le nucléaire iranien inquiètent Israël et certains pays du Golfe, qui y voient l’hypothèse que l’Iran finisse par se doter d’armes atomiques et puisse se montrer plus menaçant à leur égard.