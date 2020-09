Biélorussie : Maria Kolesnikova, figure de l’opposition, a été arrêtée à la frontière ukrainienne

« Kolesnikova est actuellement détenue. » C’est ce qu’a déclaré mardi 8 septembre Anton Bytchkovski, le porte-parole des gardes-frontières biélorusse, confirmant l’information selon laquelle une figure de l’opposition, Maria Kolesnikova, dernière des trois figures féminines de la campagne présidentielle contre le président contesté Alexandre Loukachenko, a été arrêtée à la frontière avec l’Ukraine.

« Une procédure est en cours afin d’évaluer la situation d’un point de vue juridique », a ajouté le porte-parole des gardes-frontières sans plus d’explications. Selon lui, deux autres membres du Conseil de coordination de l’opposition, qui vise à organiser une transition du pouvoir, ont passé la frontière : Anton Rodenkov et Ivan Kravtsov. Les deux autres figures féminines du mouvement, Svetlana Tikhanovskaïa et Veronika Tsepkalo, se sont déjà exilées.