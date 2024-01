Bientôt, mise en service de l’usine de dessalement de Zarat

Le directeur général de la Société nationale d’exploitation et de distribution de l’eau, Ahmed Soula, a déclaré que les travaux des deux usines de dessalement d’eau de mer dans les gouvernorats de Gabès et de Sfax sont en voie d’achèvement.

Dans une déclaration à Mosaïque Fm, il a confirmé que l’usine de dessalement d’eau de mer de Zarat à Gabès entrera en service à la fin de ce mois pour alimenter, en plus, Médenine et Tataouine.

La capacité de production de l’usine, qui coûte 330 millions de dinars, est estimée à environ 50 000 mètres cubes par jour, et pourrait atteindre 100 000 mètres cubes.

S’agissant de l’usine de dessalement de Sfax, le premier responsab le de la SONEDE a indiqué que le taux d’avancement des travaux a atteint 75% et que son coût est estimé à 950 millions de dinars.

L’usine est la plus grande en termes de production avec une capacité de 100 000 mètres cubes par jour et pourrait atteindre 200 000 mètres cubes après agrandissement, et approvisionnera les villes du Nord. Sa mise en service est prévue pour la fin du mois de juin.

