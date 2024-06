Biodiversité: La société civile vent debout contre l’effondrement des écosystèmes

Des organisations tunisiennes de la société civile, membres de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), participeront, du 24 au 28 juin 2024, au premier Forum sur la conservation de l’Afrique, qui se tiendra, à Nairobi au Kenya.

Organisé par l’UICN en collaboration avec le ministère kenyan du Tourisme et de la Faune, cet évènement aura pour thème « Solutions africaines pour la nature et les populations: créer des réponses transformatrices à la crise de la biodiversité et du climat en Afrique ».

La Tunisie, à travers le ministère de l’Environnement, collabore avec l’UICN pour élaborer des « Listes Rouges Nationales » visant à préserver les forêts, les oiseaux et les plantes vasculaires en Tunisie, avec l’appui d’une équipe d’experts de l’UICN-Méditerranée.

Les spécialistes internationaux spécialistes en matière de conservation se sont réunis en Tunisie, à plusieurs reprises, pour évaluer la possibilité de créer une « Liste Rouge Nationale » des Espèces et une autre des Écosystèmes menacés.

La Liste Rouge des Écosystèmes de l’UICN est un inventaire mondial qui permet d’évaluer l’état des écosystèmes aux niveaux local, national, régional et mondial. Les évaluations déterminent si un écosystème est exposé à un risque imminent d’effondrement, ou s’il est vulnérable, menacé ou gravement menacé. Elles (évaluations) sont mesurées en fonction des causes d’effondrement d’un écosystème (pertes dans la zone ou dégradation de la fonction d’un écosystème).

Pour la Tunisie, une évaluation finale des recherches entamées dans ce cadre, par les experts pour la définition commune des unités d’écosystème, sera prête en octobre prochain, selon l’UICN.

Une Liste Rouge Nationale d’espèces, animales ou végétales, aura pour avantage de fournir aux autorités tunisiennes des informations clés sur le statut des espèces à l’intérieur des frontières du pays. Ces informations pourraient être utilisées directement, par les politiques nationales de conservation et de planification dans l’objectif de favoriser une protection efficace de la biodiversité.

Cette démarche aiderait aussi la Tunisie, dans le cadre de sa Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2018-2030, à mesurer les progrès accomplis dans le respect des engagements pris dans le cadre de conventions internationales, tels que, par exemple, les objectifs de sauvegarde de la biodiversité d’Aichi 2020 de la Convention sur la diversité biologique (CDB).

Nouveaux partenariats

En effet, la participation au premier Forum régional sur la conservation de l’UICN, est une occasion pour les ONG tunisiennes pour identifier de nouveaux partenariats pour la mise en œuvre de solutions de finance durable à des projets de conservation.

Sur le plan régional, les organisateurs de cet évènement projettent d’aboutir, après une semaine de débats, de consultations et d’évènements parallèles, à des feuilles de route pour la mise en œuvre de diverses solutions pour mieux conserver la faune et la flore africaines, dans un contexte de changement climatique.

Il s’agit également de discuter de solutions qui garantissent à l’Afrique, continent confronté actuellement à trois urgences planétaires : perte de biodiversité, changement climatique et pollution, de se développer en protégeant sa richesse naturelle et sa biodiversité.

Le continent africain abrite plus de 30 000 km de côtes, avec des zones de diversité biologique et de productivité significatives, qui non seulement contribuent à la régulation du climat mondial, aux systèmes alimentaires et au commerce, mais soutiennent également les moyens de subsistance de millions de personnes.

Le Forum sur la conservation de l’Afrique (FCA) de l’UICN est organisé par les trois bureaux de l’UICN qui couvrent les différentes régions : l’Afrique orientale et australe par ESARO, l’Afrique occidentale et centrale par PACO, et l’Afrique du Nord par le Centre de coopération pour la Méditerranée (MED).