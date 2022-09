Bizerte: 107 infractions économiques relevées

Une large campagne de contrôle mixte organisé mardi dans les différentes délégations du gouvernorat de Bizerte a permis de relever 107 infractions économiques.

Dans déclaration à l’agence TAP, le directeur régional du commerce à Bizerte, Sami Bjaoui a fait savoir que les infractions ont été enregistrées notamment dans le secteur des fruits et légumes (69 infractions), les secteurs de la viande des volailles et des œufs (15 infractions), le secteur des poissons (8 infractions) et des produits alimentaires (6 infractions).

Les infractions économiques concernent essentiellement l’absence de facturation (50), le non affichage des prix (31) et la hausse des prix (7), selon la même source.