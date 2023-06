Bizerte : 400 mDT pour le projet de ravalement de la façade des remparts de la Kasbah

Les travaux de restauration de la façade des remparts de la Kasbah donnant sur le vieux port de Bizerte entamés en mai 2023, devraient être achevés à la fin de cette année.Ce projet est réalisé moyennant une enveloppe de 400 mille dinars par l’association de sauvegarde de la Médina de Bizerte, en coordination avec l’institut national du patrimoine.

Safouène Ben Issa, président de l’association, a indiqué qu’une rénovation artistique sera réalisée pour assurer, à la fois, le ravalement de la façade et la préservation du cachet authentique des murs qui datent de 1400 après JC.Il a ajouté que ce projet concerne, également, la restauration des canaux d’évacuation et l’éclairage des lieux, outre la mise en place de signalétiques urbaines.Ben Issa a fait savoir que des jeunes du centre de formation en bâtiment de Ben Arous et du centre de formation et d’apprentissage de Bizerte participent à ce projet et à la restauration du mausolée, Sidi Ben Issa.Des campagnes de nettoyage seront organisées, les 9, 10 et 11 juin, au vieux port et un colloque aura lieu, les 14 e 15 juin, à l’initiative de l’association de sauvegarde de la Médina de Bizerte.