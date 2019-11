Bizerte : Distribution d’aides aux familles nécessiteuses

L’Union tunisienne de solidarité sociale du gouvernorat de Bizerte a fourni 10 tonnes de produits alimentaires, 18 mille pièces de vêtements, paires chaussures et couvertures en laine.

Ces aides sont destinées aux familles nécessiteuses dans la région pour faire face à la vague du froid, a indiqué, Fathi Joudi, chargé de la solidarité sociale à Bizerte, à Mosaïque fm.

Elles seront acheminées aux familles démunies et à faible revenu notamment celles qui habitent dans les zones rurales et les quartiers populaires, a-t-il ajouté.

La liste des bénéficiaires sera fixée en coordination avec les autorités locales et régionales, les unités de promotion sociale et les commissions locales de la solidarité sociale ainsi que la direction régionale des affaires sociales, et ce dans le cadre de la consécration du principe de transparence dans la distribution de ces aides.