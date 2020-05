Bizerte : Les travaux du circuit Covid-19 à El Alia ont pris fin

Le réseau des établissements sanitaires et préventifs de lutte contre la Covid-19 au gouvernorat de Bizerte a été renforcé par l’achèvement du projet de circuit Covid-19 de l’hôpital local d’El Alia moyennant une enveloppe estimée à plus de 100 mille dinars.

Cet espace sanitaire est un nouvel atout pour le système médical régional et national dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, souligne, dimanche 17 mai 2020, à l’agence TAP, le président de la commission régionale de lutte contre la propagation du virus, gouverneur de Bizerte, Mohamed Gouider, lors de la cérémonie d’inauguration du circuit.

Ce nouvel espace, ajoute-t-il, aura un rôle plus important après la crise de la Covid-19, en fournissant les meilleures prestations médicales aux citoyens, puisqu’il s’agit d’un projet à caractère multifonctionnel.

L’espace est équipé d’un laboratoire comportant notamment un automate de biochimie, un glucomètre et un analyseur de coagulation du sang.

Parmi les 9 circuits covid-19 programmés dans la région, cinq sont prêts, ceux de Bizerte, Menzel Bourguiba, Mateur, Zarzouna et El Alia et quatre sont en cours de finalisation à Ras Jebel, Sejnane, Utique et Menzel Jemil.