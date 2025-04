Bizerte: Mesures estivales, agricoles et sécuritaires en préparation

La réunion périodique du comité régional d’organisation des secours à Bizerte, tenue, mardi, au siège du gouvernorat, a été consacrée à l’élaboration du plan stratégique pour réussir la saison estivale, la saison des récoltes, ainsi que le programme national de sécurité routière pendant les vacances d’été.

A l’entame de la séance, le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yacoub, a passé en revue l’ensemble des mesures pratiques ainsi que les préparatifs prévus pour sécuriser la saison agricole, en particulier, les grandes cultures.

Cela inclut notamment l’aménagement des pistes agricoles et autres mesures visant à protéger les récoltes contre les incendies et les pertes lors des périodes de moisson, de collecte, de transport et de stockage des céréales.

Le gouverneur a insisté à ce propos sur l’importance d’une coordination efficace entre les services de l’équipement et ceux de l’agriculture pour identifier les pistes prioritaires, procéder à leur repérage progressif et intervenir en conséquence.

Il a également souligné l’importance de mettre en œuvre le plan régional, pour l’organisation des secours en vue de protéger les récoltes contre les incendies. Ce dispositif sera en alerte permanente tout au long de la saison estivale et agricole, avec une mobilisation totale des services de la protection civile.

Dans sa deuxième partie, les participants à cette réunion a examiné les différents programmes sur le terrain, notamment les actions préventives et anticipatives menées par la direction régionale de la protection civile, les forces de sécurité et les unités de la Garde nationale, terrestres et maritimes, afin de réussir le programme des « vacances en toute sécurité ».

La réunion a également abordé la protection du tissu forestier, de la saison agricole et le programme des services de la direction des forêts pour préserver l’écosystème forestier de toute la région.

Par ailleurs, le gouverneur a insisté sur la nécessité de mener à bien à la saison touristique en mettant en oeuvre les mesures de sécurité sur les plages de la région, les programmes de coopération entre les municipalités, et le plan régional de lutte contre les insectes.

La réunion s’est tenue en présence des représentants des directions techniques, municipales et des autorités locales.