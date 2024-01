Bizerte: Octroi d’avantages fiscaux au profit des professionnels du transport irrégulier

La commission consultative des transports à Bizerte, a approuvé, vendredi, l’octroi d’avantages fiscaux à 133 professionnels de transport irrégulier parmi les propriétaires de taxis, de louages et de véhicules de transport rural dans la région.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, la présidente de la commission et secrétaire générale du gouvernorat de Bizerte, a indiqué que cette mesure, adoptée à l’issue d’une réunion périodique tenue vendredi, intervient dans l’objectif de promouvoir la qualité des prestations de transport dans la région.

Elle a souligné que les avantages fiscaux accordés, permettront aux professionnels du secteur de renouveler leurs véhicules et améliorer les services de la flotte de transport irrégulier, de manière à consolider son rôle socio-économique.

