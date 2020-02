Bizerte : plus de 4700 interventions menées par la protection civile en une année

En 2019, le bilan des interventions menées par la protection civile au gouvernorat de Bizerte a atteint 4722 interventions soit une moyenne de 13 opérations par jour, a indiqué le directeur de la protection civile à Bizerte Kamel Militi.

Par ailleurs, un important travail de sensibilisation et de formation en matière des premiers secours a été effectué par les unités de la protection civile à Bizerte au profit de 850 cadres éducatifs, animateurs et élèves dans divers établissements scolaires et jardins d’enfants dans la région, a-t-il ajouté au correspondant de TAP.

La même source a souligné qu’en coordination avec les autorités de tutelle et le tissu associatif, des clubs de protection civile seront créés dans les établissements scolaires en vue de développer l’esprit du volontariat auprès des élèves et les inciter à s’engager au bénévolat.