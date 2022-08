Bizerte-Protection Civile : Près de 1000 interventions effectuées en juillet

Les services de la Protection Civile au gouvernorat de Bizerte ont réalisé près de 1000 d’interventions de terrain au cours du mois de juillet dernier, a indiqué le directeur régional de la Protection Civile à Bizerte, Kamal Meliti.

Les interventions de terrain, en particulier les secours sur les routes, occupent la première place avec 507 interventions, tandis que le reste des opérations ont concerné la lutte contre les incendies et les secours sur plages, a-t-il ajouté.

La même source a renouvelé l’appel aux associations et organisations locales et régionales pour appuyer ces efforts à travers une plus grande sensibilisation des citoyens sur l’importance du respect des recommandations de sécurité.