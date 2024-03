Les brigades de contrôle économique à Bizerte, ont réussi à saisir une 1062 kg de produits alimentaires, pour des pratiques de spéculation.

Le directeur régional du commerce à Bizerte, Sami Bejaoui, a indiqué à l’Agence TAP, que cette marchandise a été confisquée, au cours des deux derniers jours de ramadan (19 et 20 mars), dans le cadre d’une campagne de lutte contre la spéculation et le monopole.

Il a ajouté que des infractions ont été relevées pour, dissimulation et commercialisation de marchandises d’origine inconnue, faisant savoir que les produits saisis seront réinjectés dans les circuits officiels de distribution.