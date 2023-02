Bizerte : Saisie d’une quantité de produits alimentaires de base d’une valeur de 40 mille dinars

Les équipes de contrôle économique dans le gouvernorat de Bizerte ont saisi, des produits de base d’une valeur de 40 mille dinars dans un entrepôt anarchique à Bizerte nord.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur régional du commerce à Bizerte, Sami Bjaoui a indiqué que les quantités saisies sont des boîtes de conserve de tomates (4680), des boites de conserve d’ Harissa (3486) ainsi que des boites de conserve thon (1182).

Dans le même contexte, les équipes de contrôle ont saisi aussi 230 kg de salade « méchouia » en pot, 4092 unités de café soluble, 171 litres de l’huile végétale non subventionnée, 380 kg de semoule, 84 kg de pâte alimentaire, 20 kg de fromage râpé, 138 boîtes de formage en morceau, 509 kg d’épices, 13.5 kg de sucre, 132 boîtes de margarine et 72 boîtes de crème fraiche.

Les marchandises saisies seront redistribuées sur le marché et un procès-verbal a été rédigé pour exercice d’activité non déclarée.

