Bizerte-sud : Plus de 30 ha de forêts ravagés par l’incendie

Un immense incendie s’est déclenché, jeudi, dans des superficies arboricoles et forestières près des localités de Choabat Okhra et Hmayet Chattar dans la délégation de Bizerte-sud.

L’incendie a ravagé environ 30 ha de végétations et de forêts ainsi que 50 ha de résidus de champs récoltés, a précisé à l’agence TAP, le gouverneur de Bizerte, affirmant que les unités de la protection civile poursuivent leurs efforts pour maitriser le feu.