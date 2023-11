Bizerte: Un test de levée du pont mobile programmé samedi

La directrice régionale de l’équipement à Bizerte, Om Ezzine Tamni a annoncé qu’il a été décidé de procéder à un test de levée du pont mobile de la ville, samedi soir à partir de minuit jusqu’à 3h du matin du dimanche 19 novembre courant.

Cette mesure intervient aux suites du parachèvement des travaux de la première phase du projet de renouvellement du système électromécanique du pont, et en vue d’effectuer des essais techniques requis.

En cas de succès de cette levée expérimentale, le pont mobile sera ouvert au cours de la même journée, soit le dimanche 19 novembre, à partir de midi jusqu’à une heure de l’après-midi, afin permettre le départ d’un certain nombre de navires actuellement amarrés dans le port de commerce de Bizerte et ses environs.

La fréquence ordinaire des levées principales (10h du soir et 5h du matin) du pont sera rétablie à partir de la même nuit du dimanche 19 novembre 2023, sans tenir compte des levées exceptionnelles qui seront annoncées à l’avance.

Le coût financier des travaux qui se poursuivront sur une durée de quatre mois, est estimé à 4,6 millions. Les entreprises contractantes assignées selon les modalités de l’accord, sont tenues de permettre la réhabilitation du système de levage.

Le projet inclut également, le renouvelant le système opératoire du pont, des réseaux électriques, la prévention des incendies, et la promotion du système de surveillance via des caméras de surveillance, a précisé la même source à l’Agence TAP.

- Publicité-