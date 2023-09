Blinken reçoit la cheffe de la diplomatie sud-africaine

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a accueilli à Washington la ministre sud-africaine des Affaires étrangères Naledi Pandor, pour des entretiens bilatéraux. Selon le département d’État, les États-Unis et l’Afrique du Sud collaborent de manière significative dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’environnement et de l’économie numérique.

Le département d’État précise que l’Afrique du Sud est le premier partenaire commercial des États-Unis en Afrique. Environ 600 entreprises américaines opèrent en Afrique du Sud, et la valeur des échanges bilatéraux est légèrement inférieure à 18 milliards de dollars.

Pandor a indiqué qu’à l’heure actuelle, l’Afrique du Sud accueillait à Washington ses ambassadeurs en poste dans l’ensemble des Amériques pour discuter de ses relations avec les pays de l’hémisphère.

- Publicité-