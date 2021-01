BMCE Capital Asset Management, certifiée ISO 9001 Version 2015

BMCE Capital Asset Management, filiale de BMCE Capital Tunisie dédiée à la gestion d’actifs, a obtenu la certification ISO 9001 Version 2015 de son Système de Management de la Qualité et devient la première société de gestion de la place à en bénéficier.

- Publicité-

Elle confirme ainsi « son engagement fort à offrir à ses partenaires et clients une expérience de qualité en respectant les normes et les exigences internationales et en poursuivant continuellement sa dynamique d’amélioration », selon ce qu’en dit un communiqué de l’entreprise.