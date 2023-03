Bouden reçoit l’ambassadeur de Singapour à Tunis

La promotion des relations de coopération entre la Tunisie et le Singapour a été au centre de l’entretien qui a eu lieu, vendredi, entre la cheffe du gouvernement, Nejla Bouden et l’ambassadeur de Singapour en Tunisie, Anthony Ang.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, l’entretien a été l’occasion de débattre de l’état des relations de coopération entre les deux pays et de réaffirmer le souci commun de les promouvoir davantage, tout en bénéficiant du rôle que peut jouer la Tunisie dans son environnement arabe, africain et méditerranéen.

Cité dans le même communiqué, la cheffe du gouvernement a souligné au diplomate singapourien la nécessité de booster la coopération bilatérale, affirmant à ce propos que les réformes économiques engagées par le gouvernement ont pour objectif ultime d’offrir les attributs d’un climat d’affaires favorable à l’investissement.

Bouden a plaidé en faveur de l’accélération du rythme des échanges commerciaux entre les deux pays et de la promotion de la coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des startups et des industries artisanales.

De son côté, l’ambassadeur de Singapour à Tunis a exprimé la disposition de son pays à promouvoir davantage la coopération avec notamment, dans les secteurs de la formation professionnelle, du tourisme et du transport aérien.

Dans ce contexte, le diplomate singapourien est revenu sur les résultats de la visite d’une délégation d’hommes d’affaires singapouriens en Tunisie au mois de janvier dernier, estimant que cette visite est couronnée de succès.

