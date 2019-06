Bourse : BNA et Essoukna brillent ce matin

La Bourse de Tunis a entamé la séance du lundi en territoire positif. Le Tunindex a augmenté de 0,27% à 7 121,85 points, traitant un volume d’affaires de 1,579 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse MCP (Mena Capital Partners).

Dans le vert, le titre BNA a gagné 5,66% à 13,06 D suivi par ESSOUKNA et SIAME qui ont avancé respectivement de 4,78% et 3,84% à 1,97 D et 2,70 D.

Dans le rouge, le titre WIFACK BANK a baissé de 5,97% à 6,30 D tout comme STEQ et ELECTROSTAR qui ont reculé respectivement de 4,48% et 3,80% à 5,11 D et 1,01 D.