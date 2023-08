Bourse : Ceux qui montent et ceux qui descendent

Les plus fortes hausses de revenus, tel que relevé dans un communiqué de la Bourse de Tunis, et concernant les indicateurs d’activité des cotées au 2ème trimestre 2023, ont été réalisées par Tuninvest-Sicar (+78%), Sopat (+50,3%), Unimed (+44,19%), Ennakl Automobiles (+31%) et bizarrement la compagnie Tunisair (+26,3%) qui ne plie que ses indicateurs, jamais ses résultats depuis des années malgré les sanctions du CMF.

En revanche, les plus fortes baisses de revenus du second semestre 2023, ont été enregistrées par Essoukna (-86%), SITS (-55%) et SIMPAR (-45,9%), attestant ainsi de la mauvaise santé du secteur de la promotion immobilière, tant chez le public (Essoukna et Simpar filiales de la BNA), que chez le privé (SITS filiale du groupe Poulina).

Dans le secteur de la concession automobile, bizarrement la STA du groupe Chaabane voyait ses revenus baisser de 48,7% malgré son stock de véhicule visible à Ben Arous, et Sanimed du groupe Abdennadher n’était pas mieux avec cette baisse de 40,7% de ses revenus du 2ème semestre 2023.