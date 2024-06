Bourse de Tunis: Le Tunindex affiche une légère baisse (-0,79%)

Le marché a mis fin à sa lancée positive. L’indice de référence a reculé de -0,79 % à 9724,09 points, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse « Tunisie Valeurs ». Le volume sur la séance a atteint 6,7 MDt, dynamisé par la réalisation de deux transactions de bloc sur le titre ONE TECH HOLDING portant sur un montant global de 2,1 MD.

Le titre Tunis Ré s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du réassureur national s’est bonifiée de 2,94 % à 7,000D, dans un modeste flux de 18 mille dinars.

Le titre Assurances Maghrebia s’est retrouvé dans le vert. L’action de l’assureur a signé une avancée de 2,4 % à 47,000 D. La valeur a drainé de faibles échanges de 10 mille dinars sur la séance.

Le titre ESSOUKNA a accusé la correction la plus sévère de la séance. L’action du promoteur immobilier a trébuché de 4,1 % à 1,410D. Sur la séance, la valeur a mobilisé un volume limité de 2 mille dinars.

L’action de SOTIPAPIER a clôturé la séance sur une note morose, glissant de 3,6% à 4,610 D. La valeur a été transigée à hauteur de 25 mille dinars seulement sur la séance.

Grâce aux transactions de bloc susmentionnées, le titre ONE TECH HOLDING a dominé le palmarès des échanges. L’action de l’exportateur national spécialisé dans la câblerie, la mécatronique et les télécoms a reculé de 1,1 % à 8,900 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 3,6 MD.

