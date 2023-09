Bourse de Tunis: Le Tunindex clôture jeudi dans le rouge(-1,44%)

Le marché Boursier accélère sa correction, plombé par les prises de bénéfices, touchant pratiquement tout le secteur bancaire. L’indice Tunindex a régressé de 1,4% à 8544,9 points, dans un volume de 5,2MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, » Tunisie Valeurs « .Seulement six valeurs ont enregsitré des performances positives sur la séance. STIP s’est offert la hausse la plus soutenue sur le marché.Dans un flux anémique de mille dinars, l’action de l’unique producteur de pneus en Tunisie a gagné 2,4% à 4,300D.Sans faire l’objet de transactions, le titre SOTUMAG s’est bonifié de 2,3% à 4,860D. Prisée par les investisseurs pour son profil rentier et défensif, l’action du gestionnaire du marché de gros de Bir El Kasâa consolide ses gains annuels les portant à +3,1%. SERVICOM a accusé la plus forte baisse de la séance. L’action s’est délestée de 5% à 0,190D, dans des échanges dérisoires de mille dinars. Rappelons que le Groupe n’a pas encore publié ses comptes consolidés relatifs à l’exercice 2022.Le secteur bancaire a subi un mouvement de correction presque sans discernement. L’UIB et Attijari Bank ont été les valeurs les plus sanctionnées par les investisseurs sur la séance. Les deux actions ont reculé de 4,6% à 22,900D et à 41,800D, respectivement.Le titre BT s’est bien défendu face au courant vendeur qui a secoué la place de Tunis ce jeudi. L’action de la banquea clôturé, ainsi, la séance boursière inchangée à 5,200D, en alimentant le marché avec des échanges de 1,5MD, soit le volume le plus élevé de la cote.

- Publicité-