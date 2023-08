Bourse de Tunis: Le Tunindex clôture jeudi dans le vert (+0,57%)

Le marché Boursier a retrouvé des couleurs au terme de la séance de jeudi. L’indice de référence a enregistré une hausse de 0,57% à 8920 points, dans un volume limité de 3,1MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Le titre ATB s’est placé en haut de l’affiche. L’action de la filiale du Groupe Arab Bank s’est bonifiée de 4,6% à 3,390D notant que la valeur a drainé un flux de 156 mille dinars sur la séance.

Egalement dans le secteur financier, le titre ATL a progressé de 2,8% à 3,700D. L’action du loueur adossé aux Groupes ATB et BNA a amassé, ainsi, des échanges de 89 mille dinars sur la séance.

Poulina Group Holding a été l’action la plus active de la séance. Le titre du Holding a affiché une légère progression de 0,3% à 7,300D. La valeur a alimenté, ainsi, le marché avec des capitaux de 756 mille dinars, soit 24% du flux de la cote.

En revanche, le titre BH Leasing s’est mal comporté sur la séance, se plaçant en lanterne rouge du Tunindex. Sans faire l’objet de transactions, l’action de la compagnie de leasing appartenant au Groupe BH a trébuché de 2,7% à 2,900D.

SOMOCER a été la valeur la plus sanctionné du secteur industriel sur la séance. L’action du spécialiste des carreaux céramiques a reculé de 1,4% à 0,710D, faisant savoir que le titre a généré un modeste volume de 23 mille dinars.

