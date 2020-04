Bourse de Tunis: Régression hebdomadaire de 2,47 % du Tunindex

” La reprise de la bourse de Tunis la semaine dernière n’aura pas duré longtemps. L’indice de référence TUNINDEX a dégringolé, pour la semaine du 30 mars au 3 avril 2020 , de 2,47% à 6253,63 points, portant ses pertes annuelles à -12,15%, selon l’intermédiaire en bourse, ” Tunisie Valeurs “.

” Intervenue en milieu de semaine, l’annonce de la BCT de sa volonté de suspendre toute distribution de dividendes au titre de l’exercice 2019, par les banques a pesé sur le moral des investisseurs ” explique l’intermédiaire en bourse.

La semaine boursière a connu une décélération notable du rythme des échanges ou 22,5 millions de dinars(MD) ont été transigés sur le marché, soit une moyenne quotidienne de 4,5 MD. A noter que durant la séance du lundi 30 mars 2020, le marché des blocs a enregistré la réalisation de deux transactions de bloc sur le titre SAH Lilas, cumulant une enveloppe de 5 MD.

Analyse des valeurs

Sans faire l’objet de transactions, le titre Hannibal Lease s’est adjugé la meilleure performance de la semaine. L’action a augmenté de 10% à 5,500 dinars(D). Le marché a bien réagi à l’annonce de la volonté de l’Hannibal Lease de se transformer en banque digitale (dépôt d’une demande d’agrément auprès de la BCT).

Le titre SAM, le plus sanctionné de la séance, a dévissé de 8,8% à 3,740 D, dans un volume anémique de mille dinars. Afin de lutter contre la propagation coronavirus (COVID-19), le management de la société a décidé de suspendre provisoirement son activité de production, ainsi que de distribution, et ce, jusqu’à l’extinction des mesures exceptionnelles de confinement.

Terminant inchangée à 9 D, SAH Lilas a été la valeur la plus active de la semaine. L’action a amassé un flux de 10,7 MD, soit 16% du total des échanges. Le spécialiste des produits d’hygiène et des détergents maintient sa contre performance annuelle à -23%.