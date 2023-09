Bourse de Tunis:Le Tunindex clôture mardi en grise mine

« Plombé par ses poids lourds, le marché boursier poursuit sa descente, reculant de 0,48% à 8732,7 points, et ce, dans un volume de 4,5MD. Le Tunindex ramène, ainsi, sa performance annuelle à +7,7%, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, » Tunisie Valeurs « .

Le titre MPBS s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du spécialiste en bois s’est envolée de 5,9% à 4,500D, dans un volume de 29 mille dinars.

Le titre Euro-Cycles a affiché un réveil boursier sur la séance après une longue période en berne. L’action du producteur de vélos a progressé de 2,3% à 13,700D. Les échanges sur la valeur ont été faibles, atteignant 32 mille dinars.

Le titre Tuninvest a accusé la plus forte baisse de la séance. Sans faire l’objet de transactions, l’action de la SICAR a régressé de 4,2% à 6,780D.

Toujours dans la tendance baissière, le titre Essoukna a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du promoteur immobilier a reculé de 2,7% à 1,450D notant que la valeur a été échangée à hauteur de 2 mille dinars, seulement, sur la séance.

Le titre SFBT poursuit son mouvement de correction. L’action de la brasserie a abandonné 0,8% à 13 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 1,3MD, soit près de 29% du flux de la cote.

