Bourse de Tunis:Le Tunindex clôture mercredi sur une régression de 0,72%

« La tendance baissière est encore d’actualité. Le Tunindex a régressé , mercredi, de 0,72% à 8669,43 points, et ce, dans un volume de 7,2MD. L’indice de référence ramène, ainsi, sa performance annuelle à 6,9% « , selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, » Tunisie Valeurs « .

Le titre New Body Line s’est placé en haut de l’affiche, s’appréciant de 2,9% à 5D, en générant un faible flux de mille dinars. Le titre TELNET s’est retrouvé parmi les meilleures performances. L’action de la société a pris 1,3% à 6,200D faisant savoir que la valeur a alimenté le marché avec des capitaux de 44 mille dinars.

Dans le rouge, l’hémorragie continue pour le titre SERVICOM. L’action de la société a dévissé de 4,8% à 0,200D dans un maigre volume de 6 mille dinars.

SFBT a, également, figuré parmi les plus grands perdants de la séance. Le spécialiste des boissons alcoolisées et gazeuses a abandonné 3% à 12,610D, dans un volume bien garni de 1,8MD.

BIAT a été la valeur la plus échangée de la séance. Le cours de l’action de la banque privé s’est maintenu quasi-stable à 92,990D, en mobilisant un flux conséquent de 3,4MD.

