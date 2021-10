Bourse: Deuxième semaine consécutive de baisse

Le marché a aligné une deuxième semaine consécutive de baisse, ne réagissant pas à l’annonce de la formation du nouveau Gouvernement. L’indice de référence a reculé de 0,6%, à 7221,34 points, réduisant sa performance annuelle à 4,9%, selon l’analyse hebdomadaire de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.En absence de transactions de bloc, le marché a connu une accalmie au niveau des échanges, comparativement aux dernières semaines. Dans une semaine boursière minorée d’une séance en raison de la Fête de l’Evacuation, le marché a enregistré un volume de 14,3 millions de dinars (MD), soit une moyenne quotidienne de 3,6 MD.

- Publicité-

Analyse des valeurs

- Le titre UADH s’est adjugé la plus forte hausse de la semaine. Son cours s’est envolé de 11,8% à 0,380 D. Les volumes amassés par le titre ont été maigres, dépassant à peine 30 mille dinars.- Le titre SOMOCER a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine boursière. La valeur s’est appréciée de 10,6%, à 0,940 D, dans un volume de 304 mille dinars. Le titre continue à traiter à moins que sa valeur nominale et affiche, à ce jour, une contreperformance annuelle de -6%.- Dans le rouge, Adwya a été l’action qui a le plus reculé, sur la semaine. Le cours de la valeur s’est effrité de 6,8%, à 4,360 D. L’action du laboratoire pharmaceutique a drainé des capitaux de 253 mille dinars, sur la semaine.- ASSAD a, également, terminé la semaine du mauvais pied. La valeur s’est repliée de 5,8%, à 2,100 D, dans un faible flux de 76 mille dinars. Il semble que les investisseurs aient mal réagi à l’annonce des résultats de la première moitié de 2021.- Euro-Cycles a été la valeur la plus active de la semaine. Terminant sur une baisse de 0,2% à 34,800 D, la valeur a alimenté le marché avec des capitaux de 1,3 MD.