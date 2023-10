Bourse : Le marché entame la semaine dans le vert

Le marché boursier a entamé la semaine dans le vert. L’indice de référence s’est bonifié de 0,34% à 8487,21 points, dans un faible volume de 1 MD, a rapporté, lundi, l’intermédiaire en Bourse Tunisie Valeurs.

Le titre SIPHAT a affiché la meilleure performance sur la séance. La valeur s’est bonifiée de 4,5% à 5,830 D. Les échanges sur le titre ont été quasi-nuls. L’action du laboratoire pharmaceutique affiche une embellie de 41,8% depuis le début de l’année.

Le titre MPBS a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du spécialiste en bois a pris 4,4% à 4,700 D, dans un volume presque nul.

SFBT a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action du spécialiste en boissons gazeuses et alcoolisés s’est maintenue stable à 12,610 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 315 mille dinars. Le titre affiche une décrue de 6,5% depuis le début de l’année.

Hannibal Lease a été la valeur la plus sanctionnée par les investisseurs sur la séance. Le cours de l’action du loueur a perdu de 3,9% à 4,750 D, dans un flux dérisoire de 1 mille dinars.

Le titre Euro-Cycles a figuré parmi les moins bonnes performances de la séance. L’action du spécialiste en cycles a régressé de 2,3% à 13 D. Sur la séance, la valeur a amassé des capitaux de 57 mille dinars.

