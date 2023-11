Bourse: Le marché poursuit sa lancée positive (+0,1%)

Le marché boursier poursuit sur sa lancée positive, se bonifiant de 0,1% à 8566,7 points. Cependant, les échanges restent faibles, se montant à 2,5MD, au terme de la séance de jeudi, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre SMART Tunisie s’est offert la plus forte hausse de la séance. Dans un flux de 151 mille dinars, l’action du leader de la distribution de l’IT en Tunisie s’est envolée de 5,7% à 15,120D.

Le titre BNA poursuit sa trajectoire haussière. L’action de la banque publique s’est appréciée de 4,1% à 8,200D. Sur la séance, les échanges mobilisés par la valeur ont avoisiné les 0,3MD.

SERVICOM a été la valeur la plus boudée par les investisseurs sur la séance. Sans faire l’objet de transactions, l’action a trébuché de 4,3% à 0,220D.

Retournement de tendance pour le titre SOTIPAPIER. La valeur a basculé dans le rouge, se dépréciant de 2,1% à 5,580D. L’action du spécialiste du papier Kraft et Test Liner a généré un maigre volume de 8 mille dinars sur la séance.

BIAT a été la valeur la plus échangée de la séance. L’action de la banque en Tunisie a alimenté le marché avec des capitaux de 362 mille dinars. A noter que le titre a terminé la séance sur une note quasi-stable (-0,06%) à 89,950D.

