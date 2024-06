Bourse: Le marché termine la séance de mercredi dans le rouge (-0,07%)

Le marché boursier a terminé la séance de mercredi, dans le rouge. L’indice de référence s’est délesté de 0,07 % à 9754,66 points, dans un volume garni de 12,2 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Six transactions de bloc d’une valeur totale de 9,4 MD ont dynamisé les échanges. Ces transactions ont concerné les titres de Délice Holding (3,9MD), de l’ATB (2,9MD) et de la BIAT (2,6MD).

Le titre MPBS poursuit sa trajectoire haussière. L’action du spécialiste des panneaux de bois s’est appréciée de 4,4 % à 7,050 D, en drainant un volume de 288 mille dinars.

L’action SAM a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. Le titre du spécialiste en mobiliers de bureau a, en effet, gagné 2,3% à 6,120 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 87 mille dinars.

Smart Tunisie a accusé la moins bonne performance de la séance. Amassant un volume de transactions de 61 mille dinars, l’action du distributeur IT s’est effritée de 4,3 % à 14,250 D.

Le titre Délice Holding a été le titre le plus échangé. La valeur a amassé un volume de 3,9 MD, grâce à la réalisation de deux transactions de bloc sur la séance. L’action du spécialiste en produits laitiers a abandonné 0,4 % à 13,1D.

