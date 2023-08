Bourse: Le Tunindex clôture la semaine sur une note quasi-stable (-0,1%)

Dans un marché boursier peu dynamique, l’indice de référence a fait du surplace sur la semaine écoulée (du 14 au 18 Août), reculant légèrement de 0,1% pour s’établir à 8883,71 points, ramenant, ainsi, sa performance depuis le début de l’année à 9,5%.

Sur la semaine, les volumes des échanges ont été faibles, totalisant une enveloppe de 15,1MD, soit une moyenne quotidienne de 3MD. Aucune transaction de bloc n’a eu lieu courant la semaine.

Le titre Best Lease s’est retrouvé en haut du peloton. L’action du loueur a affiché la meilleure performance de la semaine, se hissant de 14,7% à 2,190D, dans un flux de 311 mille dinars.

Le titre ICF a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action du spécialiste en fluorure d’aluminium a signé une progression de 5,3% à 77,360D, en drainant un volume de 213 mille dinars sur l’ensemble de la semaine.

SOTEMAIL s’est retrouvé en queue du peloton. L’action du spécialiste en céramique et articles sanitaires a reculé de 12,3% à 2,140D, dans un volume d’échange quasi-nul.

Le titre Amen Bank a été le titre le plus échangé sur la semaine, drainant à lui seul 2,8MD, soit 18,5% du volume échangé.

