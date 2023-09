Bourse: Le Tunindex recule de 1,7% sur la semaine du 11 au 15 septembre

L’optimisme se fane sur la bourse de Tunis. L’indice de référence dévisse de -1,7% sur la semaine ( du 11 au 15 septembre 2023) pour s’établir à 8819,36 points, ramenant, ainsi, sa performance depuis le début de l’année à +8,8%, selon l’analyse hebdomadaire de Tunisie valeurs.

Sur la semaine, les volumes ont été modestes, totalisant une enveloppe de 16,5 millions de dinars (MD), soit une moyenne quotidienne de 3,3MD. Aucune transaction de bloc n’a eu lieu au cours de la semaine.

Le titre OfficePlast s’est retrouvé en haut du palmarès. L’action de la société a affiché la meilleure performance de la semaine, se hissant de +10,1% à 1,200D, dans un maigre flux de 3 mille dinars.

Le titre SOMOCER a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action du spécialiste en céramiques a signé une progression de 7% à 0,760D, en drainant un volume de 74 mille dinars sur l’ensemble de la semaine.

UADH s’est retrouvé en lanterne rouge du marché. L’action du concessionnaire a reculé de -14,3% à 0,300D, dans un volume d’échange quasi-nul.

Le titre BIAT a été le titre le plus échangé de la semaine, drainant à lui seul 4,4MD, soit 27% du volume échangé.

Nouvelles du Marché:

ATL : Clôture de l’emprunt obligataire

Les souscriptions à l’emprunt obligataire » ATL 2023-2 » de 40 millions de dinars (MD) susceptible d’être porté à un maximum de 60MD, ouvertes au public le 03 août 2023, ont été clôturées le 11 septembre 2023, pour un montant de 60MD.

BH Leasing : un résultat net de 1,6 MD

Les états financiers semestriels de BH Leasing font apparaître un résultat net de 1,6 millions de dinars (MD) contre 0,55MD un an auparavant. Cette hausse résulte principalement de la baisse importante du coût du risque qui est passé de 2,56MD à 0,6MD

