Bourse: Le Tunindex termine la séance du vendredi sur une baisse de 0,6%

La correction s’accélère pour la Tunindex. L’indice de référence a terminé la séance du vendredi sur une glissade de 0,6% à 8819,4 points, dans un volume réduit de près de 3 millions de dinars (MD), selon l’nalyse quotidienne de Tunisie valeurs.

Le titre Tawasol Group Holding s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du holding s’est appréciée de 5,5% à 0,580D, dans un flux de 104 mille dinars. Rappelons que le Groupe Tawasol n’a pas encore publié ses états financiers consolidés relatifs aux exercices 2021 et 2022.

Le titre Ciments de Bizerte a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. Sans faire l’objet de transactions, l’action de la cimenterie publique s’est bonifiée de 4,4% à 0,940D.

Le titre Best Lease s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action de l’unique loueur islamique en Tunisie s’est effritée de 4,3% à 2,010D, sans drainer d’échanges.

L’hémorragie se poursuit pour le titre SFBT. L’action de la brasserie a abandonné 3% à 13,240D, en alimentant le marché avec des capitaux de 766 mille dinars, soit le volume le plus élevé de la cote.

- Publicité-