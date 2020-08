Bourse : L’indice Tunindex stagne lundi

L’indice Tunindex a stagné lundi à la Bourse de Tunis, clôturant à 6 584,27 points dans un volume d’échanges de 1,1 MD. La balance des variations a été tirée vers le haut affichant 24 hausses contre 21 baisses.

Le titre SFBT a attiré le plus important volume de la journée, soit 464 563 D, gagnant 0,40% à 17,57 D.

Dans le vert, le titre SERVICOM s’offre la plus forte hausse (3,91%) à 1,86 D, suivi par les titres ASSAD qui a gagné 2,91% à 4,94 D et SOTUVER qui s’est apprécié de 2,85% à 7,56 D.

Le titre SAM a évolué de 2,78% s’échangeant à 3,69 D, suivi par ELECTROSTAR qui s’est échangé à 1,29 D soit une hausse de 2,38%.

Dans le rouge, le titre UBCI a baissé de 4,45% à 22,72 D, suivi de TAWASOL GP HOLDING qui s’est replié de 4,34% à 0,22 D.

Le titre AMS a régressé de 3,70% à 0,52 D, suivi par UADH qui s’est échangé à 1,35 D soit une baisse de 2,87% et SIAME qui a enregistré une baisse de 2,79% à 3,13 D.