Bourse : Nouvelles du marché

Voici les nouvelles du marché boursier pour la semaine du 18 au 22 mars 2024, telles que rapportées, vendredi, par l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

HANNIBAL LEASE : Notation de l’emprunt obligataire

L’intermédiaire en Bourse chargé de l’opération d’émission de l’emprunt obligataire de Hannibal Lease « HL 2024-1 » a annoncé que l’agence de notation Fitch Ratings a publié sur son site en date du 18 mars 2024 la notation définitive relative à cette émission. Ainsi, ledit emprunt est noté à long terme B+ (tun) selon l’échelle de notation de l’agence.

SPDIT : Réunion du conseil d’administration

Le conseil d’administration de la Société de Placement et de Développement Industriel et Touristique « SPDIT-SICAF » convoque les actionnaires à prendre part à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle, programmée pour le vendredi 29 mars 2024 à 10 heures et demi au siège social de la société. Le conseil d’administration a fixé le montant global des dividendes au titre de 2023 à 23,8 MD, soit une proposition d’un dividende par action de 0,850 D par action, représentant 85% du nominal. La société d’investissement de la SFBT a dégagé en 2023 un bénéfice de 26,8 MD.

ATL : Réunion du conseil d’administration

Le Conseil d’Administration de l’ATL s’est réuni le 29 février 2024. Les états financiers consolidés font ressortir un résultat net bénéficiaire de 19,9 MD, contre 16,3 MD en 2022, soit une augmentation de 23%. En outre, le conseil d’administration a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire pour le lundi 22 avril 2024 et de proposer un dividende par action de 0,300 D, contre un dividende de 0,270 D l’année dernière.

