Bourse : Suspension de la cotation des actions Tunisie Valeurs

La cotation des actions ” Tunisie Valeurs”, à la Bourse de Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT), sera suspendue durant les séances du 24 et du 25 mars 2020. Elle reprendra à partir du 26 mars 2020, a annoncé, mardi, la BVMT.

Cette décision a été prise, à la demande du Conseil du Marché Financier (CMF) et suite à la publication, lundi, de l’avis d’ouverture de l’Offre Publique d’Achat (OPA) sur les actions de Tunisie Valeurs, a expliqué la place boursière.

L’avis du CMF a fixé les conditions de l’OPA à laquelle a été soumise la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT), visant le reste des actions composant le capital de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Cette offre concerne 1 981 063 actions, représentant 49,53% du capital de la société.

Le BIAT, qui détient déjà 50,47% du capital de l’intermédiaire en bourse, s’engage pendant la période de validité de l’OPA à acquérir sur le marché, la totalité des titres présentés.

Le prix de l’offre est fixé à 18,150 dinars l’action, hors frais de courtage et commission sur transactions en bourse.