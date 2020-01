Bourse : Une nouvelle étape pour Tunisie Valeur

Walid Saibi, directeur général de Tunisie Valeurs, a annoncé que les actionnaires de référence de la société ont reçu, en date du 22 janvier 2020, une offre engageante de la BIAT pour l’acquisition d’un bloc majoritaire dans le capital de la société.

Ce rapprochement marque pour Tunisie Valeurs une nouvelle étape dans son développement qu’elle aborde avec sérénité et confiance.

Plus qu’une opération capitalistique, l’alliance avec la BIAT constitue un véritable projet industriel permettant à Tunisie Valeurs de renforcer son positionnement sur le marché financier en s’appuyant sur le réseau de la première banque privée de la place.

L’adossement à la BIAT est aussi de nature à consolider l’orientation stratégique que déploie Tunisie Valeurs pour développer le métier du financement de l’entreprise en vue de devenir un trait d’union de référence entre « le marché des capitaux » et la PME.

Grâce à l’expertise et au savoir-faire ‘métier’, des synergies étroites seront exploitées et permettront de consolider le positionnement de chacun des acteurs sur son marché.

Les deux parties projettent de conclure la transaction au cours du premier trimestre 2020 sous réserve de l’obtention des autorisations règlementaires en vigueur.

Par ailleurs, Le Conseil d’Administration de la BIAT, réuni le 22 janvier 2020, a approuvé le projet d’acquisition de la société Tunisie Valeurs.

” Une lettre d’intention engageante a été adressée aux actionnaires de référence de la société pour l’acquisition d’un bloc majoritaire dépassant 50% du capital à un prix unitaire de 18,150Dt/action “, a indiqué la BIAT dans un communiqué publié, jeudi, sur le site de la Bourse de Tunis.

De son coté, Tunisie Valeurs indique sur le site de la BVMT que les deux parties projettent de conclure la transaction au cours du premier trimestre 2020 sous réserve de l’obtention des autorisations règlementaires en vigueur.

” Le rapprochement des deux institutions -BIAT et Tunisie Valeurs- s’inscrit dans le cadre du développement des métiers d’intermédiation bancaire et financier dans le but de faire émerger un acteur spécialisé dans les opérations de haut de bilan et le financement des PME, tant en Tunisie qu’en Afrique “, a ajouté l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

La société Tunisie Valeurs et la BIAT s’engagent à informer le public, dans les meilleurs délais, de l’état d’avancement du processus d’acquisition.