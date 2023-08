Bourse :Le Tunindex clôture mardi dans le rouge (-0,07%)

Après avoir terminé la séance de la veille quasiment à l’équilibre, le marché Boursier a viré au rouge au terme de la séance d’aujourd’hui. Le Tunindex a ainsi régressé de 0,07% à 8914,10 points selon l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ». Les volumes restent faibles mais demeurent caractéristiques de la période estivale faisant savoir que 2 MD ont été, à peine, transigés sur la séance. Le titre Hannibal Lease s’est placé en haut de l’affiche. L’action du loueur indépendant s’est appréciée de 4,2% à 5 dinars(D). La valeur a généré de faibles flux de 5 mille dinars sur la séance. Rappelons que la société sera éventuellement la cible d’une Offre Publique d’Achat facultative, émanant du fonds d’investissement SANAD Fund for MSME? Equity sub?Fund II et visant 22% du capital du leaseur

Amen Bank a été la valeur vedette de la séance. L’action du bras financier du Groupe Amen s’est bonifiée de 2% à 33,980D, en drainant des échanges de 295 mille dinars, soit 15% du volume de la cote. Meilleure performance du secteur bancaire, Amen Bank affiche, à ce jour, une envolée de 37,5% en bourse. ASSAD a accusé la moins bonne performance de la séance. L’action du producteur des batteries automobiles a affiché une correction de 4,9% à 0,980D. Sur la séance, la valeur a brassé un modeste flux de 62 mille dinars. L’hémorragie se poursuit pour le titre Euro-Cycles. L’action du producteur de vélos s’est effritée de 3,6% à 15,140D, en mobilisant des capitaux de 163 mille dinars. SOTUVER a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action du verrier a légèrement reculé de 0,8% à 12,100D, en alimentant le marché avec des échanges de 303 mille dinars.

- Publicité-