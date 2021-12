Bourses: Apaisement des craintes sur le variant Omicron

La Bourse de Paris progresse de plus de 1% en l’absence de nouvelles alarmantes sur la virulence du variant Omicron du Covid-19. Selon le Conseil sud-africain de recherche médicale, ce variant provoque, pour l’instant, des symptômes plus légers que les souches précédentes et n’a pas donné lieu à une forte augmentation des hospitalisations. Anthony Fauci, le principal conseiller médical de la Maison-Blanche, a quant à lui jugé, dimanche sur CNN, « encourageantes » les premières indications sur la sévérité du variant et s’est dit confiant dans la capacité de la troisième dose de vaccin à fournir un degré de protection élevé.

Les poids lourds de la technologie américaine poursuivent leur repli dans les premiers échanges à New York au profit des valeurs liées à la réouverture de l’économie. Le marché reste par ailleurs exposé à un regain de volatilité faute d’informations précises sur le nouveau variant, d’autant que des interrogations demeurent sur la future orientation de la politique monétaire des banques centrales, et notamment de la Fed, face à l’inflation. La Banque populaire de Chine a annoncé une réduction du taux des réserves obligatoires des banques de 50 points de base à compter du 15 décembre. Mais elle a pris le soin de préciser qu’elle n’envisage pas « d’inonder l’économie de stimulus ».