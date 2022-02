Bruxelles n’est pas Sidi Bouzid

Ezzeddine Zayani, ancien ambassadeur à la retraite très actif sur le réseau social Facebook, s’est penché, dans un Post, sur les professions de foi auxquelles se livre Kais Saied dans des enceintes internationales, telles que celles du sommet UE-UA de Bruxelles où il est en train de lui arriver de se tromper d’aréopage et de sujets.

- Publicité-

En tant que citoyen tunisien, j’attire l’attention de Monsieur le président de la république Kais Saied sur le fait que le militantisme et la politique ne font pas toujours bon ménage, surtout à l’échelle mondiale. Dire à haute voix aux chefs d’État et de gouvernement européens ce que l’on peut obtenir dans le cadre d’une concertation avec nos partenaires africains s’appelle de la témérité qui peut nous coûter cher. Le franc parler de feu Moamer Kadhafi l’avait desservi et précipité sa chute. Demander avec force, au micro et devant la presse, l’instauration d’un nouvel ordre mondial, marteler la nécessité d’une nouvelle manière d’échanges entre africains et européens risquent de ne pas être pris au sérieux. Il y a mille et une façons pour atteindre son objectif sans mettre dans l’embarras la partie invitante en l’occurrence l’Union européenne d’autant plus que la situation actuelle de la Tunisie ne lui permet pas de monter en flèche. Ne l’oublions pas, nous sommes demandeurs d’aide et l’aréopage d’interlocuteurs à Bruxelles n’est pas celui de Sidi Bouzid.!!!!