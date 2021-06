Burkina Faso : Au moins 138 morts dans une attaque djihadiste dans le nord du pays

Le Burkina Faso a connu l’horreur dans la nuit de vendredi à samedi. Le nord du pays a été frappé par deux attaques dont l’une a fait au moins 138 morts, la plus meurtrière depuis le début des violences djihadistes en 2015.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, « est indigné par l’assassinat […] de plus de cent civils, dont sept enfants, lors d’une attaque perpétrée par des assaillants non identifiés » dans la région du Sahel au Burkina Faso, a déclaré son porte-parole, Stéphane Dujarric. Il « condamne vivement cette attaque horrible et souligne la nécessité urgente que la communauté internationale renforce son soutien à l’un de ses membres dans son combat contre la violence extrémiste et son bilan humain inacceptable ».

Ces attaques ont été commises dans la zone dite « des trois frontières » entre Burkina, Mali et Niger, régulièrement ciblée par des assauts meurtriers de djihadistes présumés liés à Al-Qaïda et à l’ Etat islamique. « Des individus armés ont mené une incursion meurtrière à Solhan, dans la province du Yagha. Le bilan, toujours provisoire, est d’une centaine de personnes tuées, des hommes et femmes », a indiqué une source sécuritaire. « Le bilan toujours provisoire, est de 138 morts », a pour sa part déclaré samedi soir un élu local en précisant que « les corps ont été enterrés dans des fosses communes ».