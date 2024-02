Burkina Faso: De nouvelles règles pour organiser le marché du gaz

Sans parler de pénurie, il est en ce moment difficile de se fournir en gaz butane au Burkina Faso. Malgré les dispositions prises par les autorités, les magasins agréés ont du mal à avoir du stock et sont pris d’assaut lorsqu’ils sont livrés. Dans le même temps, les revendeurs sans licence en profitent pour faire monter les prix, rapporte RFI.

« Les bouteilles de gaz butane entre 1 et 12,5 kilogrammes, subventionnées par l’Etat, sont réservées exclusivement à l’utilisation domestique des ménages qui résident sur le territoire national », indique un arrêté daté du 6 février signé par le ministre du Commerce et celui de l’Économie.

Concrètement, les autorités attendent, des revendeurs agréés, qu’ils ne vendent pas ces bouteilles aux industriels, aux commerçants et autres restaurateurs qui doivent désormais acheter des bouteilles plus grandes, non subventionnés. Autre vigilance : que les bouteilles ne soient pas exportées, le prix du gaz étant plus faible au Burkina Faso que chez ses voisins.

« L’utilisation domestique » inscrite dans l’arrêté vise également les taxis qui, après modification de leur moteur, fonctionnent au gaz, une pratique ancienne, jugée « dangereuse » par les associations de consommateurs et donc désormais illégale.

