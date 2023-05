Burkina Faso: le Premier ministre veut doter le pays d’une nouvelle Constitution

Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela, le Premier ministre burkinabè, s’est exprimé mardi 30 mai devant l’Assemblée législative de transition.

Pour lui, la refondation de la société burkinabè commence par doter le pays « d’une Constitution qui soit le reflet des aspirations de la population » : « Nul ne peut réellement s’émanciper à partir des valeurs et des références d’autrui. Le mimétisme constitutionnel a pour corollaire non seulement le déficit démocratique, mais aussi le mimétisme de gouvernance qui entraîne un dysfonctionnement entre le peuple et son administration. Le tout constituant un incubateur de troubles sociaux. »

Pour modifier le texte, le Premier ministre entend s’appuyer sur des Comités de veille et de développement (Coved). Créés en avril, par décret présidentiel, ces organisations civiles et apolitiques doivent remplacer les conseils villageois. Ils seront les premiers à se pencher sur la Constitution : « Les Coved seront des instruments d’organisation et d’encadrement des populations qui se prendront ainsi en charge à la base. Les Coved contribueront à l’élaboration d’un avant-projet de Constitution. Le Burkina de demain sera-t-il une monarchie, si oui, laquelle ? Sera-t-il une république, si oui sous quelle forme ? Ce sera au peuple d’en décider ».

Une fois la refondation de la nation lancée, le Premier ministre entend s’atteler à la réconciliation nationale. Un comité ministériel planche déjà sur le financement d’indemnités pour les victimes de violences politiques.