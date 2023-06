Burkina : Plus de 2 millions de déplacés, l’aide humanitaire patine

Les violences liées à Al-Qaïda et au groupe État islamique ont fait du Burkina Faso un pays dont la population déplacée à l’intérieur de leur propre pays connaît l’une des croissances les plus rapides au monde, le nombre de personnes déplacées ayant augmenté de plus de 2 000% depuis 2019, selon les données du gouvernement.

Les chiffres publiés le mois dernier ont montré que plus de 2 millions de personnes sont déplacées à l’intérieur du pays en Afrique de l’Ouest, la majorité d’entre elles étant des femmes et des enfants, ce qui alimente une crise humanitaire grave car le conflit a poussé les gens à quitter leurs maisons, à quitter leurs fermes et à se réfugier dans des zones urbaines encombrées ou des camps de fortune.

Les groupes d’aide et le gouvernement se démènent pour répondre au manque de fonds et aux besoins croissants. Une personne sur quatre a besoin d’aide et des dizaines de milliers de personnes sont confrontées à des niveaux de famine catastrophiques. Pourtant, selon les Nations unies, même pas la moitié du budget de 800 millions de dollars demandé l’année dernière par les organisations humanitaires a été financée.

« Le spectre des conséquences (pour les populations) est vaste mais sinistre en tout point. Beaucoup de gens risquent de mourir, et ils meurent parce qu’ils n’ont pas pu accéder à la nourriture et aux services de santé, parce qu’ils n’ont pas été correctement protégés, et parce que l’aide humanitaire et la réponse du gouvernement n’ont pas été suffisantes », a déclaré Alexandra Lamarche, chercheuse principale au sein de l’association de défense des réfugiés Refugees International.